' Atletico Madrid | sviluppi sul futuro di Morata | i dettagli'

Alvaro Morata potrebbe restare all'. È questa la novità che riguarda il futuro del calciatore spagnolo, di recente al centro di voci di mercato con possibile ritorno in Italia .Dopo un primo 'ammiccamento' della scorsa estate, chi potrebbe tornare alla carica nei suoi confronti è l'. Chiaramente un passaggio a costo zero da una sponda all'altra di...Sicuri partenti anche Denis Zakaria e Joao Felix, che non saranno riscattati e rientranno rispettivamente alla Juve e all', ma anche Mateo Kovacic, Conor Gallagher, Mason Mount, Trevoh ...

Calcio: stampa spagnola, Morata vicino al rinnovo con l'Atletico Madrid

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – Per Morata c’è aria di rinnovo con l’Atletico Madrid, lo riporta il quotidiano ‘As’. L’attuale contratto scadrebbe nel 2024, ma il prolungamento sarebbe molto vicino. Si er ...Il nome del calciatore è reduce da una intensa stagione vissuta in Premier League ed è stato accostato al club bianconero ...