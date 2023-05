Atletico Madrid | dietrofront a sorpresa | Morata verso il rinnovo

(Di mercoledì 31 maggio 2023)in casa dei Colchoneros: oravaildel contratto Alvarosarebbe vicinissimo a rinnovare il suo contratto con l’, secondo quanto riferisce As. Per il club spagnolo non ci sarebbero infatti punte migliori in giro. Dalla Spagna c’è la conferma dell’interessamento di Juventus e Milan, a questo punto però sempre più lontane.

La gioia incommensurabile aumenta a dismisura poche ore più tardi, quando il Realalza la coppa dalle grandi orecchie battendo a San Siro l'dopo i rigori. Nacho non scende in ...Tramontata infatti la pista, e rinunciato a qualsiasi chiamata dalla Premier, è sempre più probabile che il tecnico di Grugliasco alleni in Serie A. Solo una settimana fa si parlava ...La società aveva infatti richiesto la ripetizione del match andato in scena lo scorso mercoledì 24 maggio contro l', per il 'gol fantasma' convalidato a Griezmann. Ricordando che nel ...

Calcio: stampa spagnola, Morata vicino al rinnovo con l’Atletico Madrid La Sicilia

Alvaro Morata sembra destinato a rimanere all'Atletico Madrid. Secondo quanto riferisce As, l'attaccante spagnolo è molto vicino al rinnovo con i colchoneros: il suo ...Ha Milano nel destino: il suo secondo figlio, Nachito, è venuto al mondo poche ore prima della finale di Champions del 2016 disputata a San Siro. In pole per il dopo Skriniar c'è lui ...