Atletica | Golden Gala Firenze | sarà presente tutto il podio Mondiale dei 100

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ai 100 metri deldiritornerà lo statunitense Fred Kerley, ultimo vincitore del meeting lo scorso anno a Roma. Un successo predulio poi di quelloa Eugene. Non ciinvece Marcell Jacobs a causa di risentimento lombo-sacrale emerso nei giorni scorsi che ne ha cancellato anche la presenza sui blocchi dei 100 di Rabat.peròildegli ultimi Mondiali, con gli altri due statunitensi Marvin Bracy e Trayvon Bromell. SportFace.

... in Marocco, il centrometrista azzurro salterà per lo stesso motivo anche ilGala "Pietro ... Il comunicato della Fidal Sul proprio sito , la Federazione Italiana diLeggera fa sapere che ...Tra le iscritte, altre due vincitrici delGala, la stessa Vuleta nel 2021 e l'ucraina Maryna Bekh - Romanchuk nel 2022. Alla prima gara dopo l'argento di Istanbul con 6,97, Larissa Iapichino ...L'americano sarà quindi uno dei favoriti alGala, dove incontrerrà il kenyano Fernand Omanyala, primatista mondiale di stagione con il 9.84 di Nairobi e già battuto due giorni fa in Marocco. ...

È il quarto Golden Gala Pietro Mennea per gli sprinter con disabilità intellettivo relazionale, il primo al Ridolfi di Firenze. Dopo le edizioni 2018, 2019 e 2022 anche venerdì 2 giugno il programma c ...Firenze – Si avvicina l’evento della Diamond League a Firenze. Il prossimo 2 giugno in diretta su Raitre anche i grandi velocisti olimpici e mondiali al Golden Gala Pietro Mennea, nelle gare dei 100 m ...