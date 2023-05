(Di mercoledì 31 maggio 2023) Al secondo posto, il film 'Yesterday' su Canale 5il– Neldi, condotto da Carlo Conti su, è stato il programma più visto della prima serata di martedì, con 2.899.000 spettatori e il 17.7% di share. Al secondo posto, il film ‘Yesterday’ su Canale 5, con 1.363.000 spettatori e l’8.5% di share. Al terzo posto ‘diMartedì’ su La7, con 1.241.000 spettatori e il 7.6% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘Fuori dal Coro’ su Rete4 (987.000 spettatori, share 7.1%), ‘CartaBianca’ su Rai3 (962.000 spettatori, share 6%), ‘Max Angioni – Miracolato’ su Italia 1 (959.000 spettatori, share 6.1%), ‘Viaggi Pazzeschi’ su Tv8 (513.000 spettatori, share 2.7%), ‘Nudi Per la Vita’ su Rai2 (506.000 spettatori, share 3.5%), ‘The Expatriate – In fuga dal ...

TV ieri 30 maggio 2023: diMartedì arriva a 1.2 milioni di spettatori per il 7,6% di share Rai1negliTV del martedì con lo spettacolo benefico Con il Cuore - Nel Nome di Francesco , che ha emozionato 2.899.000 spettatori pari al 17.7% di share. Secondo posto per Canale 5 con ...A seguire, tra gli altridi prime time: 'Fuori dal Coro' su Rete4 (987.000 spettatori, share 7.1%), 'CartaBianca' su Rai3 (962.000 spettatori, share 6%), 'Max Angioni " Miracolato' su ...A seguire, tra gli altridi prime time: 'Fuori dal Coro' su Rete4 (987.000 spettatori, share 7.1%), 'CartaBianca' su Rai3 (962.000 spettatori, share 6%), 'Max Angioni " Miracolato' su ...

Ascolti tv, vince 'Con il Cuore – Nel Nome di Francesco' su Rai1 Adnkronos

Esteban Ocon, è un ragazzo alto, magro, con i piedi a papera, che a volte fa arrabbiare i propri compagni di squadra per atteggiamenti, diciamo così, poco consoni. A Baku, per ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...