Ascolti TV | Martedì 30 Maggio 2023 Con il Cuore vince col 17 7% | male Yesterday 8 5% Crescono diMartedì 7 6% | Fuori dal Coro 7 1% e Cartabianca 6% Bene Viva Rai2 19% e I Fatti Vostri 11-11 5%

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Carlo Conti Nella serata di ieri,30, su Rai1 Con il– Nel Nome di Francesco ha appassionato 2.899.000 spettatori pari al 17.7% (qui glidella passata edizione). Su Canale 5 il filmha raccolto davanti al video 1.363.000 spettatori pari all’8.5% di share. Sula replica di Nudi Per la Vita ha interessato 506.000 spettatori pari al 3.5% di share. Su Italia 1 la replica di Max Angioni – Miracolato ha intrattenuto 959.000 spettatori pari al 6.1% (presentazione: 856.000 – 4.2%). Su Rai3ha raccolto davanti al video 962.000 spettatori pari ad uno share del 6% (Presentazione di 17 minuti: 807.000 – 4%). Su Rete4daltotalizza un a.m. di 987.000 ...

