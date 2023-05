Ascolti tv ieri | Carlo Conti trionfa Chiude Fuori dal Coro | record Fiorello

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Glitv di, martedì 30 maggio 2023, hanno registrato il trionfo di Con il Cuore - Nel Nome di Francesco su Rai1 con 2.899.000 spettatori pari al 17.7%. Disastro per il film Yesterday su Canale 5 con 1.363.000 spettatori pari all'8.5% di share.dalsu Rete 4 totalizzando una media di 987.000 spettatori, 7.1% di share, battuto da diMartedì su La7 che ha raccolto 1.241.000 spettatori con il 7.1% di share (diMartedì Più 335.000 spettatori, 5.6%) Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 replica di Nudi Per la Vita 506.000, 3.5% Italia 1 replica Max Angioni – Miracolato 959.000, 6.1% Rai3 CartaBianca 962.000, 6% Tv8 Viaggi Pazzeschi 513.000, 2.7% IN AGGIORNAMENTO

