Ascolti tv | i dati del 30 maggio 2023

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Idi martedì sera Nella serata di ieri, martedì 30, su Rai1 Con il Cuore – Nel Nome di Francesco ha ottenuto 2.899.000 spettatori pari al 17.7%. Su Canale 5 il film Yesterday ha ottenuto 1.363.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 la replica di Nudi Per la Vita si ferma a 506.000 spettatori pari al 3.5% di share. Su Italia 1 la replica di Max Angioni – Miracolato conquista 959.000 spettatori pari al 6.1% (presentazione: 856.000 – 4.2%). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 962.000 spettatori pari ad uno share del 6% (Presentazione di 17 minuti: 807.000 – 4%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 987.000 spettatori con il 7.1% di share. L'articolo proviene da 361 Magazine.

