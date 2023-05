Ascolti tv 30 maggio 2023 | Rai1 doppia Canale5 grazie a “Con il cuore”

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Con ilnel nome di Francesco sual 17,7% di share Una non gara quella di ieri sera in televisione, con lo speciale Con ilnel nome di Francesco da Assisi suche ha stravinto, registrando il 17,72% di share media e 2,899 milioni di telespettatori. Dietrocon il film Yesterday, che ha portato a casa l'8,45% e 1,363 milioni d'italiani. Ben più avvincente la sfida dei talk show, con DiMartedì su La7 che l'ha spuntata con il 7,59% e 1,241 milioni di contatti, seguito a ruota da Fuori dal coro su Rete4 con il 7,11% e 987 mila e da #Cartabianca su Rai3 con il 6,04% e 962 mila spettatori.