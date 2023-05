... bloccato Kamada a zero, i rossoneri sono ora inper Loftus - Cheek. Loftus - Cheek in ... Balogun è legato all'da un contratto in scadenza a giugno 2025, ma i 'Gunners' sembrerebbero ...... magari anche con unalto. Non so bene e non voglio rivelare troppo. Vogliamo metterle ... Il Wolfsburg soffia il posto in finale all'È velocissima e forse è questa la sua migliore ...Cioè Milan ,e Paris Saint Germain . Sono questi i tre club insu Asensio , e lui dovrà presto scegliere la sua meta. Parliamo di un affare a parametro zero come accennato, quindi ...

Arsenal, pressing su Fresneda | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

The England and United star's contract has been a subject of discussion since the January transfer window when a record bid was made for her to join the Gunners ...The Mail’s report adds that Arsenal have a transfer budget of around £180million this summer before selling players. The likes of Granit Xhaka and Kieran Tierney look set to leave whilst Rob Holding, ...