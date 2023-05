Arriva la Topolino | il quadriciclo elettrico Fiat

Prodotta da Fiat dal 1936 al 1955, la Fiat 500, comunemente nota come, ha letteralmente inventato l'idea di mobilità per le persone. Lasi rivolge alle nuove generazioni con l'...... 8 cv (6 kW) per l'Ami e 13 cavalli per la. Per il resto due mondi: uno super ecologico ... Il risultato Dopo quasi 90 anni il modello originale va ancora più forte,fino a 85 orari, e ...FiatNessuna informazione ufficiale su autonomia e scheda tecnica ma possiamo ipotizzare che ricalcheranno quelle delle sorelle francese e tedesca. La nuovaporta però in ...

Fiat ha svelato il nome e la prima immagine della sua nuova soluzione di mobilità urbana sostenibile: la Topolino. (ANSA) ...Una riedizione elettrica della storica 500 prodotta dal 1936 al 1955 e disegnata dalla matita di Dante Giacosa ...