Arresti e rinascite | la guerra di ' Scateno' De Luca

(Di mercoledì 31 maggio 2023) AGI - Di vite ne ha ben più di un gatto Cateno De, detto ''. Almeno 18, o forse di più, tante quanti i procedimenti giudiziari cui è stato sottoposto. Il conteggio l'ha fatto lui stesso quando, a un certo punto, era il 10 gennaio 2020, era stato assolto dall'accusa di una maxi evasione fiscale. "E che fa, non devo essere arrabbiato?", sbottò allora. Il neo sindaco di Taormina - dopo esserlo stato a Fiumedinisi, Santa Teresa Riva e Messina - eletto a furor di popolo in questa tornata elettorale con oltre il 63%, di fasce tricolori e scranni da deputato regionale ne ha conquistati a iosa. E questo nonostante l'attitudine a essere poco integrato e molto apocalittico; e nonostante il clamoroso arresto dell'8 novembre 2017 per quella brutta storia di evasione, appena due giorni dopo l'elezione a deputato regionale. Una macchina dei consensi ...

Sindaco in 4 comuni diversi, almeno 18 procedimenti giudiziari, le dirette Facebook ai domiciliari, lo spogliarello e le zampogne all'Assemblea regionale. Uno dei più grandi istrioni della politica it ...