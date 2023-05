Ariano Irpino saluta Emilio |  Pamela ed Emanuele | tre giovani strappati alla vita troppo presto

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ il giorno dell’addio per. I tre, domenica nell’incidente stradale avvenuto domenica a 15 chilometri da Foggia. Violento l’impatto con una Dacia Duster. I corpi delle tre vite spezzate in un giorno di festa, sono stati sbalzati nei campi circostanti. Erano a bordo di due moto quando sono stati falciati da un’auto che ha invaso la corsia opposta e li ha uccisi sul colpo. L’investitore, un 40enne originario di Orsara di Puglia risultato positivo al droga test, è stato arrestato dai carabinieri su mandato della procura di Foggia. Dopo la fiaccolata di ieri sera,oggi si è stretta nel dolore al Pala Cardito ...

In apertura del convegno rispettato un minuto di silenzio quale segno di cordoglio per la morte dei tre ragazzi die Melito in un incidente stradale in provincia di Foggia. " Era il .... E' il giorno dell'abbraccio die dei comuni limitrofi ad Emilio , Pamela ed Emanuele . Le tre salme partiranno dall'obitorio dell'ospedale Riuniti di Foggia, (foto Tonino ...

Erano tantissimi, questa sera, nelle strade del centro di Ariano Irpino, per poi confluire in piazza Plebiscito: un corteo di dolore, di fede, di solidarietà, ha attraversato la città che non riesce a ...Grande commozione questa mattina in occasione della Santa Messa celebrata da Sua Eccellenza Mons. Sergio Melillo, Vescovo di Ariano Irpino – Lacedonia presso il P.O. “Frangipane” in memoria del compia ...