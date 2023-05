(Di mercoledì 31 maggio 2023)oggi ailSky UpHub, nato dalla collaborazione con l’Associazione CAF - Centro di Aiuto ai Minori e alla Famiglia in crisi. Questo nuovo spazio è pensato per favorire l’inclusionee tra i più giovani in un’area periferica della città ed è parte del progetto di Gruppo Sky Up, nato con l’obiettivo di supportare le persone a maggior...

Da oggi ail primo Sky Up Digital Hub italiano , nato dalla collaborazione con l' Associazione CAF - Centro di Aiuto ai Minori e alla Famiglia in crisi. Questo nuovo spazio è pensato per favorire l'...... ed ha il patrocinio del Consolato della Repubblica di Albania a. È dal 2019 che il festival della saggistica di Fano, giunto all'undicesima edizione,una finestra sulla narrativa ......da Gartner o in Italia dall' Osservatorio Cloud Transformation del Politecnico di. L'... Il Piano nazionale di ripresa e resilienzaprospettive enormi per la digitalizzazione, e di ...

Borsa: Milano apre fiacca (-0,15%) Agenzia ANSA

Apre a Milano il primo Sky Up Digital Hub italiano, Apre oggi a Milano il primo Sky Up Digital Hub italiano, nato dalla collaborazione con l’Associazione CAF - Centro di Aiuto ai Minori e alla ...Arisa rinuncia a partecipare al Pride di Milano e Roma dopo le polemiche suscitate dai suoi apprezzamenti nei confronti della leader di Fratelli d'Italia ...