Apple Music Classical è disponibile anche su Android

Oggi però parliamo di un fatto curioso , una novità che arriva dae che riguarda la sua appClassical . La notizia è cheha appena reso disponibile l'appClassical ...Martedì, 30 maggio,ha compiuto un passo significativo nel settore del streaming musicale, lanciando la sua applicazioneClassical su dispositivi con il sistema operativo Android. ...ha deciso di lanciareClassical per Android su Google Play Store, ancor prima di rilasciare le versioni per iPad e Mac. Proprio come ‌‌ per Android, l'app ‌‌ Classical ...

Apple Music Classical è ufficialmente disponibile per Android iSpazio

I dispositivi offrono un'esperienza audio di alta qualità, comfort di lunga durata e una connettività senza rivali.Apple Music Classical è il servizio di streaming che consente di ascoltare musica classica e contenuti correlati: ora è arrivato su Android.