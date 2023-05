Antonella Clerici e le pa**e di cactus di Alessia Marcuzzi | imbarazzo in tv Video

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Un'ospitata ricca di confidenze, risate e pure qualche battuta spinta quella dia È sempre mezzogiorno, il programma diin onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno. Chiacchierando con l'amica e collega più grandeha ricordato alcune vacanze fatte con i suoi genitori, ai quali è legatissima: “Abbiamo fatto dei viaggi stupendi. In Messico siamo stati a vedere le rovine degli Aztechi, a Città del Messico quando ero piccolina… Ecco, lì ho mangiato una cosa stranissima: le pale di…” Piuttosto stranitaha subito fermato la sua ospite e fatto una domanda ben precisa: “Le palle di che cosa? Oddio, le pale di?” Trattenendo a stento le risate l'ex conduttrice de L'Isola dei Famosi ha risposto: ...

Puntata decisamente esilarante quella di oggi su Rai1. Nel programma culinario, così come accade quasi tutti i giorni,ha aperto le porte ad un ospite speciale che, inoltre, è anche una sua amica. Si tratta di Alessia Marcuzzi che è rimasta dall'inizio alla fine della puntata. E quando le due donne ...... l'ospitata di Alessia Marcuzzi nello show didiventa virale... c'è tanto feeling Le due svelano pure come si sono conosciute tantissimi anni fa Alessia Marcuzzi corre in soccorso di, ancora debilitata dall'influenza che l'ha compita e ...

Antonella Clerici torna in tv dopo la febbre: Ho avuto un crollo psicofisico, l'età si fa sentire Fanpage.it

Doppi sensi a È sempre mezzogiorno tra conduttrice e ospite: "Ho mangiato pale di cactus" Puntata decisamente esilarante quella di oggi su Rai1. Nel ...La 50enne va dall’amica quasi 60enne a “E’ sempre mezzogiorno”: c’è tanto feeling Le due svelano pure come si sono conosciute tantissimi anni fa Alessia ...