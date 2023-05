Anticipazioni Terra Amara | la puntata di oggi 31 maggio

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it. Zuleyha, ripudiata da Demir, che le ha sottratto i figli, vaga confusa, accolta prima da Sermin, e poi, alle baracche, da Huriye. Demir diffida tutti dal darle accoglienza, pena lo scatenarsi della sua collera. Mentre Zuleyha medita il suicidio, Hunkar le fa rivedere i figli. Ma ...

...& Soap Un posto al sole31 maggio 2023 Martina Pedretti - 30 Maggio 2023 Sei Sorellemercoledì 31 maggio 2023 Niccolo Maggesi - 30 Maggio 2023Amara......& Soap Un posto al sole31 maggio 2023 Martina Pedretti - 30 Maggio 2023 Sei Sorellemercoledì 31 maggio 2023 Niccolo Maggesi - 30 Maggio 2023Amara......& Soap Un posto al sole31 maggio 2023 Martina Pedretti - 30 Maggio 2023 Sei Sorellemercoledì 31 maggio 2023 Niccolo Maggesi - 30 Maggio 2023Amara...

Terra Amara anticipazioni martedì 30 maggio 2023 CiakGeneration

Quando parliamo di Terra Amara dobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al ...Che fine fa Zuleyha di Terra Amara Che fine fa Zuleyha in Terra Amara, muore La soap opera turca va in onda anche in Italia, un appuntamento fedelissimo per il pubblico di Canale 5 che non potrebbe ...