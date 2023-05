Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 31 maggio

Leggi su zon

(Di mercoledì 31 maggio 2023): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 31Thomas vive con grande angoscia il peso del segreto che condivide con Sheila. Intanto, Steffy comincia a sospettare che Thomas le stia nascondendo qualcosa e che Sheila sia coinvolta. Brooke, invece, sostenuta della comprensione di Eric che la incoraggia a lottare per l’amore di Ridge, comincia a sperare di poter tornare insieme a lui. Steffy chiede a Sheila di cosa stesse parlando con Thomas, ma la risposta della donna non la convince affatto. Rena Sofer- ...