(Di mercoledì 31 maggio 2023) “Anch’io e la mia famiglia siamo stati minacciati. Per ben quattro volte. Eppure non ho lanciato nessun proclama – così l’onorevole Michela Vittoriaha spiazzato tutti, questa mattina, ai microfoni di Mattino 5 in un contraddittorio sempre più acceso con il deputato Daniele Capezzone. “Lo dichiaro qui ed ora, pubblicamente, per la prima volta”. Succede anche questo – ha inteso sottolineare in sintesi la fondatrice della Leidaa – a chi dedica la propria vita alla difesa deglie dell’ambiente. Ma non è corretto strumentalizzare ogni accadimento a proprio vantaggio. Il tema scelto – e non a caso – in apertura del programma era ancora una volta l’orsa Gaia (JJ4), con particolare riferimento all’episodio del proiettile indirizzato al Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Le minacce a Fugatti e la scorta È noto ...

La battaglia che stiamo conducendo contro la Provincia di Trento per fermare i progetti di deportazione e di uccisione degliselvatici, degli orsi domani chissà quali altre specie, non ci ...In provincia di Savona termina domani la caccia impropriamente definita "di selezione" a femmine e cuccioli di capriolo e maschi e femmine di daino; per la Protezionee tutti gli...Una parte del suo pubblico social lo esalta, scrive che non vede perché tanti altrisi possano mangiare e l'orso no. Un'altra parte del pubblico lo massacra, piovono messaggi di insulti, ...

Animali e animalisti, minacciata la Brambilla: ‘Ma io non faccio proclami e non chiedo la scorta’ Il Corriere della Città

