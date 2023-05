Amore al primo scatto film Tv8 | trama | cast | finale

Leggi su spettacoloitaliano

(Di mercoledì 31 maggio 2023)alTv8 (2023)alTv8 Oggi va in ondaalTv8 diretto nel 2023 dal regista Amelia Burstyn. Un’aspirante fotografa potrà esporre le sue creazioni, a patto che riesca a convincere un artista introverso a presentare le sue ultime foto. Questa è in breve ladi Candid About Love, titolo originale dell’opera, con protagonisti Alexia Fast e Drew Henderson. A seguire:alal...