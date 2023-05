(Di mercoledì 31 maggio 2023) "Chiediamo agli Stati di intervenire con urgenza per fare pressione sulle autoritàiane affinché fermino subito tutte le": lo chiedeInternational attraverso un comunicato. "Le ...

Secondo, la pena di morte viene utilizzata anche per colpire alcuni gruppi minoritari. "Quest'anno, il 20% delle esecuzioni registrate ha colpito i membri della minoranza etnica iraniana dei ...Sulla vicenda è intervenutaInternational: "Se si scopre che la sua morte è avvenuta in circostanze illegaliche siano ritenuti responsabili tutti coloro sospettati di torture e ...Agnès Callamard, Segretario Generale diInternational, continua: "In base al diritto ...conservare un dialogo aperto, ma al tempo stesso mantenere la pressione sul regime di Teheran. ...

Amnesty, 'bisogna fermare la serie di esecuzioni in Iran' - Medio ... Agenzia ANSA

"Chiediamo agli Stati di intervenire con urgenza per fare pressione sulle autorità iraniane affinché fermino subito tutte le esecuzioni": lo chiede Amnesty International attraverso un comunicato. (ANS ...