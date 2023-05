"Erano circa le 14.30 - racconta ora l'di Denise rientrata a Polistena all'alba - quando ... Lascoppia a piangere pensando a Denise: "Spero che la trovino" dice tra le lacrime. A scuola ...Come riporta Il Corriere della Sera, laè stata ripresa per l'ultima volta dalle telecamere ... L'ultimo indizio è un messaggio che Giulia ha mandato ad un'sabato alle 21:00: 'Sono turbata,...Emerge una situazione familiare complicata nell'ambito delle indagini sullaincinta di 7 mesi scomparsa da domenica a Milano. Non si tratta solo di pettegolezzi di ... alla sorella e a un': ...

Amica ragazza dispersa, 'corrente aumentata in pochi minuti ... Agenzia ANSA

«All'inizio le acque erano calme ma subito dopo l'intensità della corrente è aumentata. I gommoni con noi a bordo sfioravano pericolosamente enormi massi ..."All'inizio le acque erano calme ma subito dopo l'intensità della corrente è aumentata. I gommoni con noi a bordo sfioravano pericolosamente enormi massi nell'alveo del fiume, fino a quando siamo sbat ...