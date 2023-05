ALMODÓVAR – LA FORMA DEL DESIDERIO | al cinema dal 15 giugno

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Sono ora disponibili il TRAILER e i NUOVI POSTER realizzati per la rassegna– LADEL: dal 15saranno distribuiti in sala cinque film di culto deldi Pedrodegli anni ’80, “L’indiscreto fascino del peccato”, “Che ho fatto io per meritare questo?”, “La legge del”, “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, “Tacchi a spillo”. I film saranno proiettati dai materiali in alta definizione resi disponibili da TF1. Partendo da immagini iconiche è stato realizzato un nuovo poster per ognuno dei cinque film, oltre a due locandine create per la rassegna. Nel trailer si susseguono a ritmo incalzante i volti dei personaggi che hanno reso indimenticabili queste cinque pellicole. I film sono distribuiti in sala dal 15 ...

