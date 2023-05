Alluvione | vere scintille tra Musumeci e Mattarella? I giornali | come al solito | ci sguazzano…

(Di mercoledì 31 maggio 2023) E’ accaduto che il presidente della Repubblica Sergiosi sia recato sui luoghi dell’in Emilia Romagna confortando le popolazioni colpite, rassicurandole sull’aiuto dello Stato ed esprimendo vicinanza e solidarietà. Una visita che giunge dopo le due fatte dalla premier Giorgia Meloni. Era loro doe lo hanno fatto non appena gli impegni glielo hanno consentito. Il presidente è stato ieri a Forlì, Cesena, Ravenna, Lugo e Faenza. Un commento di Nello, ministro della Protezione civile, ha subito creato polveroni tra coloro che sui principalisono considerati un po’ i ventriloqui del presidente. Cosa ha detto? «Sono contento che il Capo dello Stato sia sui luoghi alluvionati,ha fatto tutto il governo e, per due ...

“Quello che è successo è incredibile. Io ho degli amici di Faenza che hanno perso tutto, hanno perso la casa, l’attività lavorativa e tutte le cose più care ...Queste tre lettere rappresentano il malcontento per l’alluvione e la sua gestione, con la chiamata di responsabilità della classe politica, dal sindaco Gian Luca Zattini al governatore Stefano Bonacci ...