Alluvione Romagna | i sindaci salutano Mattarella cantando Romagna Mia

Emilia, cala livello allerta. Visita di Mattarella
Emilia, i messaggi di solidarietà dei vip. FOTO
quest'anno con un occhio particolare alle popolazioni colpite dalla recente alluvione in Emilia, Toscana e Marche. Nek, nato a Sassuolo, ospite dell'evento insieme a Francesco Renga

Lucca United comunica che è di euro 1.590,00 la somma raccolta a sostegno alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione, raccolta fondi che era stata attivata nel corso dell'evento di gi ...Le alluvioni in Emilia Romagna hanno distrutto circa 30 mila ettari di raccolto di grano tenero, secondo la stima di Coldiretti e Cai.