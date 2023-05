Allenatore Napoli | De Laurentiis sorprende | due scommesse per sostituire Spalletti

(Di mercoledì 31 maggio 2023), Depotrebbere tutti con l’ingaggio di una delleche sta valutando: ecco i nomi. Luis Enrique ha detto no e ilne ha preso atto virando su un altro profilo. Il tecnico spagnolo è stato giudicato perfetto per continuare il percorso di, ma i dubbi legati al progetto Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

A Radio Kiss Kissè intervenuto Stefano Ceci , ex manager di Diego Armando Maradona. Ecco cosa ha dichiarato sul futurodelCalciomercato, Sérgio Conceição non è convinto Secondo quanto emerge, innanzitutto, l'ha rinviato ogni discorso concreto sul futuro soltanto dopo la finale di Coppa del Portogallo. ...Anche ildovrà, dunque, attrezzarsi nelle giovanili, in quanto società ormai affermata a ... Aprire un ciclo, con la necessità di ricostruire rapporti proficui tra calciatori ede di ...

Napoli, svelato l'identikit del nuovo allenatore: testa a testa tra Italiano e Conceiçao Calciomercato.com

Stefano Ceci, vecchio amico di Maradona, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della questione allenatore post Spalletti. Di seguito le sue parole: “ Ieri ho incontrato il presidente De L ...Luciano Spalletti ha confermato l’addio al Napoli, situazione che mette in difficoltà Aurelio De Laurentiis nella scelta del nuovo tecnico.