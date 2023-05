Allegri | la Juve vuole offrirgli una buonuscita pari alla metà del dovuto CorSera

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Lantus è intenzionata ad offrire a Massimilianouna cospicuaper convincerlo a dimettersi. SI parla didelper i restanti due anni di contratto. Lo scrive Massimiliano Nerozzi sul Corriere della Sera. “Chissà se un patteggiamento tira l’altro: quello che lapotrebbe intavolare con Massimiliano, convertendo i restanti due anni di contratto in una corposa buona uscita. Grosso modo, ladel. Improbabile, se non impossibile, senza un segno di apertura da parte dell’allenatore che, il giorno dopo la sconfitta con il Milan, si è presentato «carico»Continassa e «con il pensiero giàprossima stagione»”. Anche La Repubblica scrive della ...

Massimiliano(LaPresse) " Calciomercato.itIl legame tra i bianconeri e gli 'Spurs' va al di là del destino comune di un'annata da dimenticare, bensì si interseca anche attraverso il ...Solo una partita separa la Juventus dalla conclusione della stagione, poi per i bianconeri sarà davvero tempo di pensare al futuro. I bianconeri di Massimilianonon parteciperanno alla prossima edizione della Champions League. Questo ormai è un dato risaputo, la penalizzazione di 10 punti inflitta per il 'caso plusvalenze' ha fatto scivolare indietro ...... Vincenzo Italiano Su La Repubblica il valzer dei nomi in lizza per la sostituzione di Massimilianosulla panchina della. Ammesso che il club bianconero trovi l'accordo con il tecnico ...

Massimiliano Allegri è già carico in vista della prossima stagione alla guida della Juventus, ma la società bianconera potrebbe non essere dello stesso avviso. Secondo quanto riporta il Corriere della ...Che la Juventus in questa stagione abbia avuto un percorso piuttosto travagliato è ormai sotto gli occhi di tutti. Con Vlahovic che ha deluso le aspettative, un Di Maria dato ormai per uscente così co ...