Allegri e Vlahovic lontani dalla Juventus | ' Attenzione al Real e al PSG' - Il Veggente

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Giovanni Albanese , giornalista della Gazzetta dello Sport , è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in onda sul canale Twitch TVPLAY per parlare delle possibili dimissioni die della ...

Sia Massimilianoche Dusanpotrebbero lasciare la Juventus a fine stagione. Il primo con una buonuscita o grazie all'intesa con un nuovo club; il secondo per risanare i conti della società. Giovanni ......Continassa la Juve di Massimilianoè tornata ad allenarsi. Seduta di allenamento a porte aperte per tifosi e stampa. Non hanno preso parte alla sessione di allenamento mattutinoe ...Agli ordini di Massimilianola squadra ha svolto una serie di esercitazioni di possesso ... Dusane Gleison Bremer hanno seguito programmi di lavoro personalizzati.

Allegri, Vlahovic-Chiesa e non solo: Juve, come cambia il mercato senza Champions La Gazzetta dello Sport

Moise Kean si è dovuto fermare in allenamento per un infortunio al polpaccio sinistro, lavoro personalizzato per Bremer e Vlahovic ...Fase di stallo nel mercato bianconero: Milik va verso il riscatto, ma l'incertezza in casa bianconera è ancora tanta, dal Ds all'allenatore.