Alessia Pifferi chiede di visitare la tomba della figlia Diana | la risposta dei giudici

ha chiesto di visitare la tomba di sua figlia Diana , di cui è accusata di aver provocato la morte , ma la Corte d'Assise di Milano ha respinto la sua richiesta. I magistrati non ...La Corte d'assise di Milano ha respinto la richiesta diche avrebbe voluto lasciare temporaneamente il carcere di San Vittore, dove si trova reclusa dallo scorso luglio, per visitare la tomba della figlioletta Diana , la bimba di 18 mesi ...Avrebbe voluto andare sulla tomba di sua figlia, ma i giudici l'hanno 'fermata'.- la 37enne accusata di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione per aver lasciato morire di stenti sua figlia di un anno e mezzo Diana - aveva chiesto di poter lasciare ...

