Alessandro Cecchi Paone rivela di aver chiesto la mano di Simone

Isola 2023,Paone e Simone Antolini: "E' stato Christopher che è venuto a guardarci" Ospiti a Pomeriggio 5 , i due ex naufraghi hanno voluto chiarire la questione del talk show di ...... seduto nel salotto di Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso , rivela come ha reagito la madre alla sua relazione conPaone . Il 22enne e il giornalista 61enne, legati da un anno, fanno ...Paone e Simone Antolini presto sposi . Il divulgatore scientifico, dopo l'esperienza all' Isola dei Famosi , è intenzionato a mettere su famiglia con il suo giovanissimo compagno. ...

Alessandro Cecchi Paone: Con Simone sesso all'Isola lontano da tutti, ci hanno spiato Fanpage.it

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini chiariscono l’episodio secondo il quale avrebbero fato sesso all’Isola dei famosi incuranti del rischio ...Il fermano racconta: "Stiamo pensando agli Stati Uniti, per l’Italia forse a Milano. Sarebbe bello se Alessandro potesse adottare mia figlia Melissa, ma per farlo dobbiamo sposarci all’estero" ...