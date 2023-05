Alcaraz-Daniel oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Carlossfiderà Taronel secondo turno del, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Torna in campo il tennista spagnolo, che all’esordio ha superato in tre set il qualificato Cobolli e ora mette nel mirino il terzo turno. Sulla sua strada il giapponese, che al debutto ha superato un po’ a sorpresa O’Connell ma francamente non sembra possedere le armi per impensierire il numero uno al mondo. Ovviamente non parte spacciato visto che le partite vanno giocate, come insegna proprio il recente caso Marozsan a Roma. Tuttaviascenderà in campo nettamente favorito (i bookmakers pagano la vittoria del giapponese da 14 a 21 volte la posta). L’unico precedente è andato allo spagnolo, vittorioso ...