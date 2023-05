Al soldo non si comanda | bentornata Egonu nell’Italia “razzista”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 31 maggio 2023)perché sei tu. Un radioso mattino di fine maggio, il mese più torrido e soprattutto arido da quando inventarono il riscaldamento globale, finisce lo strazio, ultima puntata della telenovolley: Paolatorna in Italia, il paese di merda “dove non farei mai un figlio”, ipse dixit. Ieri era ieri, altri pensieri, tu chiamalo se vuoi orgasmo festivaliero, la schiacciatrice, un po’ fuori campo, con simili uscite e i suoi manager, consulenti all’immagine, armocromisti che le sussurravano: Paolina, forse non è la maniera migliore per preparare il tuo ritorno. Perché era già tutto previsto dopo l’anno sabatico in Turchia, nota patria dei diritti umani in cuiha retto un anno ma soprattutto l’hanno retta un anno, perfino loro, i turchi: al Vafibank di Istanbul dopo una stagione le ...