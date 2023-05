Al ‘San Pio’ attivato il servizio di televisita | riduce la necessità di spostamento di pazienti fragili e anziani

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento sceglie di essere sempre più aldel cittadino. In linea con le disposizioni della Regione Campania presso l’AORN San Pio è ufficialmente partito ildi. Secondo la definizione del Ministero della Salute, la“è un atto sanitario in cui il medico interagisce a distanza con il paziente. L’atto sanitario di diagnosi che scaturisce dalla visita da remotopuò dar luogo alla prescrizione di farmaci o di cure. Il paziente, con una semplice ricetta del medico di medicina generale, potrà prenotare la suapresso le seguenti UUOO di: -telemedicina reumatologia; – telemedicina radioterapia; – telemedicina pediatria; -telemedicina nutrizione e dietetica- medicine complementari; -telemedicina ...

