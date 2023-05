Al Roland Garros non vogliono la tecnologia | decidono gli arbitri Le Parisien

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 31 maggio 2023) I francesi sono fatti così: prendere o lasciare. Hanno regole tutte loro. Nel tennis e non solo. Del resto, nel tennis, è l’unico Paese al mondo che non usa la parola tie-break. Da loro è jeu decisif. E questa loro diversità la rimarcano anche per quel che riguarda l’uso della. Come ricorda Leilè unico, così come le sue regole. Il Grande Slam parigino è l’unico dei 4 slam che ha rifiutato l’occhio di falco elettronico per verificare se la pallina è uscita o è rimasta in campo. È la storia di una tradizione da rispettare. La terra è l’unica superficie nel tennis a lasciare una traccia reale dell’impatto della palla. Il giudice di sedia è quindi in grado di controllare il punto in cui la palla è caduta, non appena uno dei due giocatori ha un dubbio sulla chiamata di un giudice di ...