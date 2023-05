Al Pacino papà a 83 anni per la quarta volta | aspetta un figlio dalla ex 29enne di Mick Jagger

TMZ, uno dei siti di gossip più informati, ha oggi rivelato che un altro "grande", in questo caso in tutti i sensi, sta per diventare nuovameneall'età di 83 anni. L'attore Ale la ...- - > Alper la quarta volta a 83 anni La 29enne fidanzata Noor Alfallah , infatti, è all'ottavo mese di gravidanza., così, sarà prestoper la quarta volta. Avendo già tre ...Dopo che il collega Robert De Niro è diventatoper la settima volta all'età di 79 anni, anche Al, che ha compiuto 83 anni il 25 aprile scorso, sta per rivivere la gioia della paternità. La sua fidanzata Noor Alfallah, 29 anni, sarebbe ...

Al Pacino papà a 83 anni, Noor Alfallah è incinta Chi è la 29enne Tuttosport