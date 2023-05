Al Pacino diventa papà per la quarta volta a 83 anni con la compagna Noor Alfallah

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Quarto figlio in arrivo per Al. L’attore, 83, sta aspettando l’arrivo del suo ultimogenito insieme alla fidanzata, 29, incinta di circa 8 mesi, e con cui è legato dalla primavera del 2022. A dare la notizia della gravidanza è stato il sito TMZ, ma in breve tempo l’annuncio ha fatto il giro del mondo, esattamente come qualche settimana fa lo fece l’arrivo del settimo figlio per Robert De Niro, 79e altra icona hollywoodiana. L’attore ha avuto la sua ultima bambina insieme allaTiffany Chen e hanno chiamato la piccola Gia Virginia Chen De Niro. de n Vi raccomandiamo... Robert De Niro, 79 ...

Al Pacino diventa di nuovo papà a 83 anni la Repubblica

