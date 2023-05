Al Pacino di nuovo papà a 83 anni | in arrivo il quarto figlio | la fidanzata 29enne Alfallah all’ottavo mese di gravidanza

(Di mercoledì 31 maggio 2023) A 83, Alsi prepara ad abbracciare il suo. Lo rivela il sito americano di gossip Tmz, secondo cui laNoor, 29, sarebbe già incinta di circa 8 mesi. Qualche settimana fa, era stato il suo amico e collega De Niro, 79, ad annunciare che sarebbe diventato dipadre. Ora anche per l’attore della trilogia del Padrino sarebbe arrivata la bella notizia, a oltre 20dalla nascita del suo ultimo. Alhanno iniziato a frequentarsi nel 2020, nei primi mesi della pandemia da Covid-19. La differenza di età tra i due è notevole, ma per lei non sembra essere una problema, anzi. Prima della sua ...

Al Pacino di nuovo papà: il quarto figlio a 83 anni

