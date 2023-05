Al Pacino | 83 anni | aspetta un bambino dalla fidanzata di 29 anni | incinta di 8 mesi

L attore aspetta un figlio dalla fidanzata 29enne Noor Alfallah: stata anche la ex di Mick Jagger. Aldiventer padre per la quarta volta all'et di 83. Un portavoce dell'attore ha confermato a TMZ che la sua fidanzata 29enne, Noor Alfallah, incinta di otto mesi. Il bambino sar il loro primo ...Aldiventerà ancora una volta papà all'età di 83e si tratta del quarto figlio per la star di Hollywood. Noor Alfallah , la sua fidanzata 29enne, è infatti incinta di otto mesi. Lo ha ...Al compimento dei 18del suo quarto figlio (o figlia), l'attore avrebbe 100. Alha "superato" il 79enne Robert De Niro, che recentemente è diventato padre per la settima volta. ...

Al Pacino di nuovo papà: il quarto figlio a 83 anni TGCOM

Due grandi annunci hanno sorpreso Hollywood e non solo, nel giro di due settimane: Robert De Niro (79) e Al Pacino (82), diventeranno di nuovo padri.Noor Alfallah, fidanzata 29enne di Al Pacino, è al settimo mese di gravidanza: la star de Il Padrino sta per diventare papà ...