(Di mercoledì 31 maggio 2023) Padova, 30 mag. (Adnkronos Salute) - "Ilche oggi mi viene assegnato è, non solo un onore, ma ancora di più, uno straordinario stimolo per lavorare nei prossimi anni come ricercatore e come medico per poter dare prospettive di vita alle persone”. Lo ha detto oggi...

vincitore del Rita Levi Montalcini 2023, riconoscimento che l'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM) ogni anno assegna, in occasione del congresso Fism, ai giovani ricercatori

Aism, premio Rita Levi Montalcini a Matteo Gastaldi Virgilio

SALUTE. AL VIA IL CONGRESSO FISM: LA RICERCA PUO' FERMARE LA SCLEROSI MULTIPLA Quali sono le strade che porteranno alla cura della sclerosi multipla Se ne è discusso oggi, in occasione della Giornata