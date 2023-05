Agnelli tratta con Chinè per evitare il processo | c' è la disponibilità per un accordo CorSera

La Gazzetta dello Sport scrive che i dialoghi trae Chiné sono ancora in corso. 'Resta in piedi soltanto il fascicolo che riguarda l'ex presidente Andrea. Ma il suo avvocato Davide ...Si, come ripeto, di voci, che tuttavia, in quanto tali, rappresentano un pericolo interpretativo per il nipote di Gianni, che era italiano dalla testa ai piedi e pensava italiano. In ...... per la Juve sidi un'ammenda di 718mila euro, complessivamente considerando tutti gli incolpati si arriva al milione di euro., invece, che pure si era detto a quanto sembra ...

Agnelli tratta con Chinè per evitare il processo, c'è la disponibilità ... IlNapolista

Il Tribunale federale dovrà ratificare l’accordo raggiunto tra la Juventus e la Procura federale guidata da Giuseppe Chiné: ecco perché è la soluzione che conviene a tutti ...Manuel Agnelli si lascia andare a una frecciatina velenosa verso un collega: cosa ha detto il frontman storico degli Afterhours