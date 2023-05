Agnelli era pronto a patteggiare | poi ha rifiutato di firmare la rinuncia a futuri ricorsi Il Fatto

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ieri la Juventus ha chiuso con la Figc l’accordo per il patteggiamento relativo alle manovre stipendi. Hanno patteggiato tutti, dal club ai suoi dirigenti ed ex dirigenti, tranne l’ex presidente Andrea. I quotidiani scrivono chesta ancora trattando con il procuratore della Figc, Chiné e che non è escluso che arrivi anche lui ad un accordo. Non si è concluso ieri per il sempliceche l’ex presidente bianconero hadil’atto dia qualsiasi ricorso per la questione plusvalenze, elemento fondamentale per chiudere il patteggiamento. Il Corriere dello Sport scrive chene ha fatta una questione di principio. “Hanno patteggiato tutti, tranne. L’ex presidente non ha accettato il compromesso e, a ...

... ma non c'alternativa utile a garantire uno scenario migliore per il club. Combattere ha senso ... Andreaha provato ad abbattere il sistema con la Superlega , il sistema ha retto e ha colto ...... l'ho visto agitato, mi ha detto che non aveva dormito tutta la notte e che aveva chiamato Andrea (, ndr) per tornare alla Juventus - ha raccontato - Mi ha detto checontento e che la sera ...A un certo punto di queste conversazioni c'è sempre qualcuno che dice: eh ma Gianni. Che in effettiuna terza generazione. Però una terza generazione che ha fatto una guerra mondiale. Ho ...

Dopo la penalizzazione per il caso plusvalenze, la Juventus decide di non andare a processo per il caso stipendi, patteggiando.L’accordo tra la procura federale e il club bianconero c’è, ora il tribunale deve prenderne atto. In mattina l’epilogo dopo mesi di scontro giudiziario-sportivo ...