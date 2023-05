Affitto casa | si può pagare in contanti? Ecco cosa dice la legge

Leggi su chenews

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il pagamento dell’dipuò verificarsi tramite? Vediamo insiemenei dettagli la. La tecnologia, ormai, permette di effettuare i pagamenti elettronici in ogni occasione. Questa soluzione è possibile anche per gli affitti ma molti ancora preferiscono il pagamento inlasul pagamento indell’– CheNews.itinè una soluzione che sempre più persone stanno mettendo da parte dato che tale strumento non è tracciabile. Proprio per questo motivo, per il 2023, laitaliana ha previsto una lista di obblighi e limitazioni che devono ...