Affitti brevi | guerra del governo ai B&B Minimo 2 notti e multe di 5mila €

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ilha deciso di dichiarareaglinei centri storici. La ministra del Turismo Santanchè sta preparando un Disegno di legge ad hoc, non sarà più possibile soggiornare per meno di due. In arrivo anche - si legge sul Messaggero - un codice identificativo nazionale che andrà esibito sui portali e all'ingresso delle case in locazione. Previstefino aeuro per i furbetti. Via libera anche al riconoscimento della figura del property manager, che da ora in poi farà impresa con un codice Ateco tagliato su misura. Con questo provvedimento la ministra Daniela Santanchè punta a fornire una disciplina uniforme a livello nazionale e a salvaguardare i centri storici. Segui su affaritaliani.it

Primi passi incoraggianti, ma 'c'è ancora tanto da fare'. Il Comune di Rimini dice la sua sul disegno di legge presentato dal ministero del Turismo per la regolamentazione degli. Si tratta appunto di 'un timido passo avanti per il riordino del settore, soprattutto nell'ottica di perseguire l'obiettivo non semplice di raggiungere un'equilibrata dinamica di ...Sono alcune delle novità del ddl suglisu cui è al lavoro il Governo, come si legge da una bozza che circola in queste ore. 'Il disegno di legge presentato dal Ministero del Turismo per ...... se non prevedo espressamente disincentivi per il canone libero e non limito la locazione breve turistica Ci delude molto la bozza del DDL suglidella Ministra Santanché perché ...

Un codice identificativo nazionale (Cin) assegnato dal ministero del Turismo a ogni immobile ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, l'obbligo di segnalare l'inizio dell'attivit ...