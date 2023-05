Affitti brevi | ecco la stretta | minimo 2 notti nei centri storici e un codice per mappare gli immobili usati

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Stop al Far West degli. Chi prenota su Airbnb, Booking e piattaforme simili dovrà soggiornare nei Comuni turistici per almeno due. In arrivo anche unidentificativo...

Arriva la stretta al proliferare degliper salvaguardare la residenzialità dei centri storici e impedirne lo spopolamento. La proposta è di creare un codice identificativo nazionale (Cin) assegnato dal ministero del Turismo a ...'Entro i primi di giugno vorrei presentare una proposta di legge sugli, non un decreto legge perché sarebbe una forzatura" aveva detto la ministra Daniela Santanché poche settimane fa all'assemblea di Federalberghi . E il ddl è arrivato prima del tempo, ...Sono alcune delle novità del ddl suglisu cui è al lavoro il governo, secondo una bozza che circola in queste ore. Il provvedimento, che la ministra Daniela Santanchè aveva promesso ...

Affitti brevi, la bozza del ddl: registro nazionale e obbligo di soggiorno di almeno due notti in centro TGCOM

Stop al Far West degli affitti brevi. Chi prenota su Airbnb, Booking e piattaforme simili dovrà soggiornare nei Comuni turistici per almeno due notti. In arrivo anche un codice ...In 10 anni gli annunci di affitti brevi sono passati da 20 a 700 mila per un giro d’affari di 11 miliardi. I residenti dei centri storici espulsi verso le periferie. E i privati fanno tanto nero. Legg ...