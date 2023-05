Affermazione dell’Ugl Metalmeccanici alla Mibex di Napoli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAlle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Fabbrica nello stabilimentos.r.l. di Somma Vesuviana (NA), un tempo conosciuta con il nome di FAG, per la prima volta l’Uglpartecipa ed elegge un proprio delegato superando il 21,2% delle preferenze: Ciro Fazzolini è il neorappresentante dei lavoratori.lista Uglviene assegnato uno dei tre seggi disponibili. La Federazione Nazionale e territoriale, esprimono grande soddisfazione per lo storico risultato conseguito nel sito produttivo di Somma Vesuviana, leader nella produzione di cuscinetti a rulli per il settore ferroviario. Taleassume una valenza politica significativa in quanto, i ...