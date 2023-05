(Di mercoledì 31 maggio 2023) Una delle prassi ben consolidate in AEW è quella degli annunci in pompa magna di. Nelle ultime settimane il presidente della All Elite Wrestling ha dato importanti aggiornamenti in merito a, il nuovo show televisivo che debutterà sabato 17 giugno. Le novità a riguardo sono tutt’che finite.ha qualcosa da svelare indella prima dihada dire in merito all’episodio pilota che si terrà a Chicago. Qualche ora fa la AEW ha reso noto tramite i suoi canali social che il presidente apparirà stanotte a Dynamite per darci ulteriori aggiornamenti. Il pensiero dei fan di tutto il mondo è inevitabilmente ricaduto su CM Punk. È ...

Ha dichiarato Kenny Omega , vicepresidente esecutivo ed ex campione del mondoe campione del mondo tag team: 'Quando ho firmato per la prima volta conKhan mi ha dato l'opportunità ...... eha già dimostrato che le cose belle arrivano a chi sa aspettare", ha dichiaratoKhan, CEO, e GM di. "Con Fight Forever , mettermo in scena un'esperienza unica che vi ricorderà quella ...Tra i primi a confermare la scomparsa di Jay Briscoe c'è stato il proprietario dellae della ROHKhan . "Purtroppo ha scritto su Twitter Khan Jamin Pugh non c'è più. Noto ai fan con il ...

AEW: Tony Khan ha in serbo un altro mega annuncio in vista del debutto di Collision Zona Wrestling

Tony Schiavone would be an asset to WWE thanks to his decades of experience in the wrestling industry, but he has no interest in joining the promotion.Ryback ha fatto il suo debutto in WWE nel 2012, dove ha avuto una run degna di nota. Un tempo era anche molto over con i fan, ma ora è tutto cambiato poiché la maggior parte delle persone lo prende in ...