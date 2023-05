Aehra - Le prime foto della berlina

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Avevamo anticipato l'giusto pochi giorni fa. Ora sono state rilasciate alcune immagini che lasciano intuire come saranno le sembianzevettura di lusso full electric che verrà svelata in anterima mondiale il 16 giugno al MiMo, all'Autodromo nazionale di Monza. Ebbene, da questi primi teaser sembra che la futura sedan abbia forme sinuose, avvolgenti, quasi prive di spigoli: insomma, nel pieno rispettofilosofia e del nome del brand italoamericano. Forme sexy. Muso largo e sportivo, da GT, specchi retrovisori a telecamera, parafanghi sinuosi, quasi da Sport-prototipo, e "spalle" larghe in coda: gli indizi disseminati dalla Casa fanno immaginare un'auto molto interessante. Del resto, anche questo secondo modello del marchio, dopo la Suv presentata lo scorso novembre a Milano, scommetterà sul made ...

Aehra berlina, le prime foto della nuova elettrica

