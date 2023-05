Ad una settimana dalla fine del Salone del Libro di Torino | ecco le conclusioni dell’Edizione 2023

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Gli editori aldelGli stand con editori e professionisti del settore editoriale presenti nei 4 padiglioni sono stati 573. Quasi impossibile per un visitatore di una giornata poterli visitare tutti, ma sicuramente questo dà il senso dell’ampiezza dell’offerta che il mondo editoriale italiano propone. Il padiglione Oval presentava i grandi stand di tutte le case editrici più grandi, come Mondadori, Feltrinelli, Rizzoli, Neri Pozza, ecc. Adelphi in quello stesso padiglione quest’anno ha presentato uno stand un po’ diverso dal solito, allestendo un vero e proprio boschetto, con alberi e sentieri e un ponticello: uno spazio speciale in cui raccontare i proprio libri all’interno di un contesto che richiamasse il benessere e la natura. I tre padiglioni laterali hanno rappresentato il cuore pulsante della manifestazione per chiunque fosse ...

Imprenditore chiude l'azienda e pagavacanza di lusso ai 60 dipendenti Un giovane imprenditore malese di 30 anni, Khairul Aming , ha chiuso perl'azienda di salse chili conosciute come 'sambal' e ha regalatovacanza lussuosa ai suoi 60 dipendenti :generosità senza precedenti, che ha spiazzato tutti. In realtà Aming non ...L'EUROPA LEAGUE Dopo la sentenza del - 10 difa, ma anche dopo aver perso poi le ultime due partite giocate, a Empoli e col Milan, la Juve si è spiaggiata al settimo posto. Arriva all'......a testare da qualche. Dall'analisi dei registri degli sviluppatori dell'App Store, infatti, sarebbero emersi alcuni dettagli in merito a un inedito SoC con processore a 12 - core,GPU ...

Imprenditore chiude l'azienda per una settimana e porta i 60 dipendenti in un resort di lusso (con spese pagat ilmessaggero.it

I titoli statunitensi apriranno in calo in vista del voto della Camera sull'accordo di bilancio, ma gli analisti vedono una sovraperformance ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...