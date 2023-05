Acquistare Di Maria è stato sbagliato? La risposta

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La stagione della Juventus è stata ricca di problemi; tra questi sembra esserci anche l’acquisto di Di. Cerchiamo di capire meglio. Di(LaPresse)Una stagione da dimenticare il prima possibile per quanto successo in campo e anche a livello extra calcistico; questo l’obiettivo della Juventus che, per il secondo anno consecutivo, chiude senza vincere un trofeo. Situazione decisamente nuova per un club, come quello bianconero, abituato a vincere sempre; quest’anno i problemi sono stati tanti e anche gli errori commessi dal club non sono mancati. Tra questi non possiamo non citare lo scorso mercato estivo che non ha portato quel valore aggiunto sperato; Pogba ha giocato pochissimo e ora la speranza è quella di vederlo, al meglio della condizione, nella prossima stagione. Paredes è stata, senza ombra di dubbio, una scelta sbagliata; il ...