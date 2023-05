Acquedotto tra Albania e Puglia | arriva il via per la progettazione

Ok all'Albania e Puglia, Emiliano: 'Un'opportunità per tutti i pugliesi' Da Tirana arriva l'ok per dare il via alla progettazione dell'che collegherà l'Albania e l'Italia . In ...Grazie ai finanziamenti pubblici ma soprattutto grazie all'interazione costanteAutorità Idrica Pugliese,Pugliese e Regione Puglia stiamo investendo risorse come non mai. Non era mai ...Successivamente, i tecnici del Consorzio per l'del Friuli Centrale sono giunti sul luogo ...nipote Un allievo del Civiform nominato Giovane ambasciatore del territorio Il legame speciale...

Da Tirana arriva l'ok per il progetto sull'Acquedotto tra Albania e Puglia Affaritaliani.it

Quello che si temeva è accaduto: dopo che l’acqua delle alluvioni della scorsa settimana è ... causato l’interruzione della circolazione ferroviaria tra Fossano e Mondovì. Danni anche all’agricoltura, ...Un caro amico, un professionista che ha dedicato la sua vita alla sicurezza dello Stato di Israele per decenni, anche dopo il suo pensionamento. Lago Maggiore, la paura e le preghiere ...