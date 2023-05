ACIMGA | Brandi e Bertorelli vicepresidenti

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 31 maggio 2023), Alfioe NanninuoviAffiancheranno i riconfermati Petratto e Della Torre Alfio(Fosber) e Nanni(BOBST) sono i nuovidi, Associazione dei costruttori italiani di macchine per il printing ed il converting. Sono stati nominati durante l’Assemblea del 29 maggio 2023 a Milano. Nel gruppo dei 4andranno a sostituire gli uscenti Matteo Cardinotti (BOBST Firenze) e Giulia Rossini (Rossini). Riconfermati alla vicepresidenza, invece, Giorgio Petratto (Petratto) ed Emilio Della Torre (Simec Group). Alfio, laureato in Scienze Politiche Internazionali presso l’Università di Pisa nel 1997, terminati gli studi presta servizio come ...